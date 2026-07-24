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Philipp bewegt

Freutag! Mit extra viel Energie ins Wochenende!

krone.tvStaffel 1Folge 805vom 24.07.2026
Freutag! Mit extra viel Energie ins Wochenende!

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Philipp bewegt

Folge 805: Freutag! Mit extra viel Energie ins Wochenende!

21 Min.Folge vom 24.07.2026

Schon bald können wir die Woche hinter uns lassen. Gemeinsam mit Philipp bringen wir den Körper in Schwung und die Stimmung gleich mit – die perfekte Einstimmung aufs Wochenende.

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