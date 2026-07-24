Freutag! Mit extra viel Energie ins Wochenende!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 805: Freutag! Mit extra viel Energie ins Wochenende!
21 Min.Folge vom 24.07.2026
Schon bald können wir die Woche hinter uns lassen. Gemeinsam mit Philipp bringen wir den Körper in Schwung und die Stimmung gleich mit – die perfekte Einstimmung aufs Wochenende.
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Philipp bewegt
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Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv