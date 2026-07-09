Ein Sessel, ein Ziel: Gemeinsam aktiv sein am DonnerstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 790: Ein Sessel, ein Ziel: Gemeinsam aktiv sein am Donnerstag
21 Min.Folge vom 09.07.2026
Ob im Wohnzimmer, im Büro oder unterwegs: Wir alle können Teil dieser Bewegung sein. Philipp zeigt Übungen für jedes Niveau – und gemeinsam fällt es leichter, dranzubleiben. Der Sesseltag am Donnerstag eignet sich perfekt für Einsteiger!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv