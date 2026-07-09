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Philipp bewegt

Ein Sessel, ein Ziel: Gemeinsam aktiv sein am Donnerstag

krone.tvStaffel 1Folge 790vom 09.07.2026
Ein Sessel, ein Ziel: Gemeinsam aktiv sein am Donnerstag

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Philipp bewegt

Folge 790: Ein Sessel, ein Ziel: Gemeinsam aktiv sein am Donnerstag

21 Min.Folge vom 09.07.2026

Ob im Wohnzimmer, im Büro oder unterwegs: Wir alle können Teil dieser Bewegung sein. Philipp zeigt Übungen für jedes Niveau – und gemeinsam fällt es leichter, dranzubleiben. Der Sesseltag am Donnerstag eignet sich perfekt für Einsteiger!

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