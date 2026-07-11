Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 792vom 11.07.2026
Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt Bewegung

Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt BewegungJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 792: Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt Bewegung

21 Min.Folge vom 11.07.2026

Wochenende bedeutet Zeit für uns: Diese Einheit mit Philipp hilft, den Körper zu lockern, Stress abzubauen und neue Energie für die kommenden Tage zu sammeln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen