Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 792: Auftanken und wohlfühlen: Wochenende heißt Bewegung
21 Min.Folge vom 11.07.2026
Wochenende bedeutet Zeit für uns: Diese Einheit mit Philipp hilft, den Körper zu lockern, Stress abzubauen und neue Energie für die kommenden Tage zu sammeln.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv