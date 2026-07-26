So wird der Sonntag zum absoluten WohlfühltagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 807: So wird der Sonntag zum absoluten Wohlfühltag
21 Min.Folge vom 26.07.2026
Nimm dir bewusst Zeit für dich und deinen Körper. Diese Einheit schenkt dir neue Energie, bringt dich in Bewegung und sorgt für einen entspannten Ausklang des Wochenendes.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv