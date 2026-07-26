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Philipp bewegt

So wird der Sonntag zum absoluten Wohlfühltag

krone.tvStaffel 1Folge 807vom 26.07.2026
So wird der Sonntag zum absoluten Wohlfühltag

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Philipp bewegt

Folge 807: So wird der Sonntag zum absoluten Wohlfühltag

21 Min.Folge vom 26.07.2026

Nimm dir bewusst Zeit für dich und deinen Körper. Diese Einheit schenkt dir neue Energie, bringt dich in Bewegung und sorgt für einen entspannten Ausklang des Wochenendes.

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