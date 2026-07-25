Jetzt wird aufgetankt: Bewegung für ein entspanntes Wochenende!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 806: Jetzt wird aufgetankt: Bewegung für ein entspanntes Wochenende!
21 Min.Folge vom 25.07.2026
Das Wochenende haben wir uns verdient. Diese Bewegungseinheit mit Philipp hilft uns, loszulassen, durchzuatmen und mit neuer Leichtigkeit in die freien Tage zu starten.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv