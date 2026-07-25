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Philipp bewegt

Jetzt wird aufgetankt: Bewegung für ein entspanntes Wochenende!

krone.tvStaffel 1Folge 806vom 25.07.2026
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Philipp bewegt

Folge 806: Jetzt wird aufgetankt: Bewegung für ein entspanntes Wochenende!

21 Min.Folge vom 25.07.2026

Das Wochenende haben wir uns verdient. Diese Bewegungseinheit mit Philipp hilft uns, loszulassen, durchzuatmen und mit neuer Leichtigkeit in die freien Tage zu starten.

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