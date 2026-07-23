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Philipp bewegt

Philipp schickt Grüße und lädt zum Sesseltag ein

krone.tvStaffel 1Folge 804vom 23.07.2026
Philipp schickt Grüße und lädt zum Sesseltag ein

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Philipp bewegt

Folge 804: Philipp schickt Grüße und lädt zum Sesseltag ein

21 Min.Folge vom 23.07.2026

Während Philipp sich von seiner Augen-OP zuhause noch erholt und regelmäßig Updates per Video schickt (siehe oben), bleiben wir zuverlässig dran und bewegen uns weiter. Heute ist wieder Sesseltag!

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