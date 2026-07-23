Philipp schickt Grüße und lädt zum Sesseltag einJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 804: Philipp schickt Grüße und lädt zum Sesseltag ein
21 Min.Folge vom 23.07.2026
Während Philipp sich von seiner Augen-OP zuhause noch erholt und regelmäßig Updates per Video schickt (siehe oben), bleiben wir zuverlässig dran und bewegen uns weiter. Heute ist wieder Sesseltag!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv