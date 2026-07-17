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Philipp bewegt

Leichter Leben beginnt mit regelmäßiger Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 798vom 17.07.2026
Leichter Leben beginnt mit regelmäßiger Bewegung

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Philipp bewegt

Folge 798: Leichter Leben beginnt mit regelmäßiger Bewegung

21 Min.Folge vom 17.07.2026

Wer sich regelmäßig bewegt, fühlt sich oft freier. Nicht weil alle Sorgen verschwinden, sondern weil man ihnen für einen Moment davonturnt und damit dem Kopf und gleichzeitig dem Körper etwas Gutes tut. Gleich mit der heutigen Folge „Philipp bewegt“ ausprobieren!

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