Leichter Leben beginnt mit regelmäßiger BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 798: Leichter Leben beginnt mit regelmäßiger Bewegung
21 Min.Folge vom 17.07.2026
Wer sich regelmäßig bewegt, fühlt sich oft freier. Nicht weil alle Sorgen verschwinden, sondern weil man ihnen für einen Moment davonturnt und damit dem Kopf und gleichzeitig dem Körper etwas Gutes tut. Gleich mit der heutigen Folge „Philipp bewegt“ ausprobieren!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv