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Philipp bewegt

Der Sesseltag am Donnerstag: Im Sitzen beginnen und im Alltag profitieren

krone.tvStaffel 1Folge 797vom 16.07.2026
Der Sesseltag am Donnerstag: Im Sitzen beginnen und im Alltag profitieren

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Philipp bewegt

Folge 797: Der Sesseltag am Donnerstag: Im Sitzen beginnen und im Alltag profitieren

21 Min.Folge vom 16.07.2026

Jeden Donnerstag ist Sesseltag. Die Kombination aus Übungen im Sitzen und Stehen macht diese Bewegungseinheit mit Philipp besonders vielseitig. Super für zwischendurch oder auch im Büro!

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