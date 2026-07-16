Der Sesseltag am Donnerstag: Im Sitzen beginnen und im Alltag profitierenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 797: Der Sesseltag am Donnerstag: Im Sitzen beginnen und im Alltag profitieren
21 Min.Folge vom 16.07.2026
Jeden Donnerstag ist Sesseltag. Die Kombination aus Übungen im Sitzen und Stehen macht diese Bewegungseinheit mit Philipp besonders vielseitig. Super für zwischendurch oder auch im Büro!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv