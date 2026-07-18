Gute Laune statt Ausreden: Der Übungsmix für SamstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 799: Gute Laune statt Ausreden: Der Übungsmix für Samstag
21 Min.Folge vom 18.07.2026
Bewegung ist ansteckend – genauso wie ein Lächeln. Wer macht mit und möchte mit neuer Leichtigkeit ins Wochenende starten?
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv