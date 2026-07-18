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Philipp bewegt

Gute Laune statt Ausreden: Der Übungsmix für Samstag

krone.tvStaffel 1Folge 799vom 18.07.2026
Gute Laune statt Ausreden: Der Übungsmix für Samstag

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Philipp bewegt

Folge 799: Gute Laune statt Ausreden: Der Übungsmix für Samstag

21 Min.Folge vom 18.07.2026

Bewegung ist ansteckend – genauso wie ein Lächeln. Wer macht mit und möchte mit neuer Leichtigkeit ins Wochenende starten?

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