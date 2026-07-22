Jetzt tanken wir Kraft für die zweite WochenhälfteJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 803: Jetzt tanken wir Kraft für die zweite Wochenhälfte
21 Min.Folge vom 22.07.2026
Das kleine Energietief zur Wochenmitte? Nicht mit uns! Gemeinsam mit Philipp starten wir aktiv und gut gelaunt in die zweite Wochenhälfte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv