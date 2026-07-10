Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Mit Philipp und Bewegung fit durch den Sommer

krone.tvStaffel 1Folge 791vom 10.07.2026
Mit Philipp und Bewegung fit durch den Sommer

Mit Philipp und Bewegung fit durch den SommerJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 791: Mit Philipp und Bewegung fit durch den Sommer

21 Min.Folge vom 10.07.2026

Schmerzen und Verspannungen müssen nicht den Alltag bestimmen. Viele Zuschauer erzählen, wie regelmäßiges Training ihnen geholfen hat, sich wieder freier und sicherer zu bewegen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen