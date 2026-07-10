Mit Philipp und Bewegung fit durch den SommerJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 791: Mit Philipp und Bewegung fit durch den Sommer
21 Min.Folge vom 10.07.2026
Schmerzen und Verspannungen müssen nicht den Alltag bestimmen. Viele Zuschauer erzählen, wie regelmäßiges Training ihnen geholfen hat, sich wieder freier und sicherer zu bewegen.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv