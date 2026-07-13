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Philipp bewegt

Philipps Grußbotschaft: Dranbleiben lautet die Devise

krone.tvStaffel 1Folge 794vom 13.07.2026
Philipps Grußbotschaft: Dranbleiben lautet die Devise

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Philipp bewegt

Folge 794: Philipps Grußbotschaft: Dranbleiben lautet die Devise

22 Min.Folge vom 13.07.2026

Letzten Montag musste sich Philipp ganz unerwartet einer Augen-OP unterziehen. Für ihn ist nach wie vor Schonung angesagt. In seiner neuen Grußbotschaft (siehe Video oben) motiviert er uns aber, dranzubleiben. Noch laufen voraufgezeichnete Backup-Sendungen, schon bald wird unser Vorturner aber wieder live auf der Matte stehen.

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