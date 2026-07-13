Philipps Grußbotschaft: Dranbleiben lautet die DeviseJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 794: Philipps Grußbotschaft: Dranbleiben lautet die Devise
22 Min.Folge vom 13.07.2026
Letzten Montag musste sich Philipp ganz unerwartet einer Augen-OP unterziehen. Für ihn ist nach wie vor Schonung angesagt. In seiner neuen Grußbotschaft (siehe Video oben) motiviert er uns aber, dranzubleiben. Noch laufen voraufgezeichnete Backup-Sendungen, schon bald wird unser Vorturner aber wieder live auf der Matte stehen.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv