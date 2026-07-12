So sammeln wir Kraft für die kommende WocheJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 793: So sammeln wir Kraft für die kommende Woche
21 Min.Folge vom 12.07.2026
Nützen wir doch das Wochenende, um Energie zu tanken – und zwar mit Bewegung: Mit Philipps gezielten Übungen bringen wir Körper und Geist wieder in Einklang.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv