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Philipp bewegt

So sammeln wir Kraft für die kommende Woche

krone.tvStaffel 1Folge 793vom 12.07.2026
So sammeln wir Kraft für die kommende Woche

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Philipp bewegt

Folge 793: So sammeln wir Kraft für die kommende Woche

21 Min.Folge vom 12.07.2026

Nützen wir doch das Wochenende, um Energie zu tanken – und zwar mit Bewegung: Mit Philipps gezielten Übungen bringen wir Körper und Geist wieder in Einklang.

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