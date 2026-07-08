Wir bleiben mit und für Philipp in BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 789: Wir bleiben mit und für Philipp in Bewegung
21 Min.Folge vom 08.07.2026
Während Philipp sich zuhause von seiner Augen-OP erholt, sind wir mit Backup-Sendungen versorgt, und die tägliche Bewegungseinheit ist somit gesichert. Unser Vorturner würde sagen: „Es gibt keine Ausreden!“. Schon bald wird er sich mit einem gesundheitlichen Update mittels Videobotschaft melden, und bis dahin wird auf krone.tv munter weitergeturnt!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv