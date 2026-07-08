Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Wir bleiben mit und für Philipp in Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 789vom 08.07.2026
Wir bleiben mit und für Philipp in Bewegung

Wir bleiben mit und für Philipp in BewegungJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 789: Wir bleiben mit und für Philipp in Bewegung

21 Min.Folge vom 08.07.2026

Während Philipp sich zuhause von seiner Augen-OP erholt, sind wir mit Backup-Sendungen versorgt, und die tägliche Bewegungseinheit ist somit gesichert. Unser Vorturner würde sagen: „Es gibt keine Ausreden!“. Schon bald wird er sich mit einem gesundheitlichen Update mittels Videobotschaft melden, und bis dahin wird auf krone.tv munter weitergeturnt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen