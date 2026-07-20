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Philipp bewegt

Gute Laune beginnt schon mit dem ersten Schritt

krone.tvStaffel 1Folge 801vom 20.07.2026
Gute Laune beginnt schon mit dem ersten Schritt

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Philipp bewegt

Folge 801: Gute Laune beginnt schon mit dem ersten Schritt

21 Min.Folge vom 20.07.2026

Manchmal braucht es nur ein bisschen Bewegung, um den Tag in eine andere (und bessere) Richtung zu lenken. Philipp sorgt für Schwung – und das Lächeln und die gute Laune folgen automatisch.

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