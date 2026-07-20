Gute Laune beginnt schon mit dem ersten SchrittJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 801: Gute Laune beginnt schon mit dem ersten Schritt
21 Min.Folge vom 20.07.2026
Manchmal braucht es nur ein bisschen Bewegung, um den Tag in eine andere (und bessere) Richtung zu lenken. Philipp sorgt für Schwung – und das Lächeln und die gute Laune folgen automatisch.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv