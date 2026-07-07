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Philipp bewegt

Philipp muss pausieren, die Sendung läuft weiter!

krone.tvStaffel 1Folge 788vom 07.07.2026
Philipp muss pausieren, die Sendung läuft weiter!

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Philipp bewegt

Folge 788: Philipp muss pausieren, die Sendung läuft weiter!

21 Min.Folge vom 07.07.2026

Philipp Jelinek, „Vorturner der Nation“, muss sich aus gesundheitlichen Gründen eine mehrwöchige Auszeit nehmen. Bei ihm wurde ein Netzhautriss festgestellt, der am gestrigen Montag umgehend operiert werden musste. Damit fällt Philipp vorübergehend zwar persönlich aus, die Sendung läuft aber weiter: Auf krone.tv wird aber weiterhin täglich geturnt – da vorsorglich genug Backup-Sendungen aufgezeichnet wurden.

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