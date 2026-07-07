Philipp muss pausieren, die Sendung läuft weiter!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 788: Philipp muss pausieren, die Sendung läuft weiter!
21 Min.Folge vom 07.07.2026
Philipp Jelinek, „Vorturner der Nation“, muss sich aus gesundheitlichen Gründen eine mehrwöchige Auszeit nehmen. Bei ihm wurde ein Netzhautriss festgestellt, der am gestrigen Montag umgehend operiert werden musste. Damit fällt Philipp vorübergehend zwar persönlich aus, die Sendung läuft aber weiter: Auf krone.tv wird aber weiterhin täglich geturnt – da vorsorglich genug Backup-Sendungen aufgezeichnet wurden.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv