Bewegung ist manchmal die beste Pause vom AlltagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 802: Bewegung ist manchmal die beste Pause vom Alltag
21 Min.Folge vom 21.07.2026
Der Kopf ist voll? Dann ist jetzt genau der richtige Moment, um den Alltag für 20 Minuten beiseite zu schieben. Die gemeinsame Bewegungseinheit mit Philipp bringt uns auf andere Gedanken und den Körper in Schwung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv