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Philipp bewegt

Bewegung ist manchmal die beste Pause vom Alltag

krone.tvStaffel 1Folge 802vom 21.07.2026
Bewegung ist manchmal die beste Pause vom Alltag

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Philipp bewegt

Folge 802: Bewegung ist manchmal die beste Pause vom Alltag

21 Min.Folge vom 21.07.2026

Der Kopf ist voll? Dann ist jetzt genau der richtige Moment, um den Alltag für 20 Minuten beiseite zu schieben. Die gemeinsame Bewegungseinheit mit Philipp bringt uns auf andere Gedanken und den Körper in Schwung.

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