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Philipp bewegt

Mehr Energie für die Woche und alles, was kommt

krone.tvStaffel 1Folge 787vom 06.07.2026
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Philipp bewegt

Folge 787: Mehr Energie für die Woche und alles, was kommt

21 Min.Folge vom 06.07.2026

Bewegung macht den Unterschied: Diese Einheit hilft uns, wach, konzentriert und voller Tatendrang in die neue Woche zu starten.

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