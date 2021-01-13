Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Wann kriegen wir Corona endlich in den Griff?

PULS 4Staffel 3Folge 1vom 13.01.2021
51 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6

Die Lage in Österreich verschärft sich. Und die Impfung für alle verzögert sich. Was muss die Politik tun, um die Situation in den Griff zu bekommen? In Pro und Contra diskutieren die Gesundheitssprecher der Parlamentsparteien Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Grüne), Philip Kucher (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ) und Gerald Loacker (NEOS) sowie die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady.

