51 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 6
Die Lage in Österreich verschärft sich. Und die Impfung für alle verzögert sich. Was muss die Politik tun, um die Situation in den Griff zu bekommen? In Pro und Contra diskutieren die Gesundheitssprecher der Parlamentsparteien Josef Smolle (ÖVP), Ralph Schallmeiner (Grüne), Philip Kucher (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ) und Gerald Loacker (NEOS) sowie die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady.
