Folge 21: Pro und Contra: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung?
51 Min.Folge vom 26.05.2021Ab 6
7 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Der Rest wartet – teils auf die Impfung, viele aber auch bloß aufs Ende der Maßnahmen. Muss der Corona-Stich verpflichtend werden oder gibt es auch andere Optionen? Bei "Pro und Contra" diskutieren der Journalist Florian Klenk, die Autorin Lena Doppel-Prix, der Filmemacher Kurt Langbein und der PR-Berater Robert Willacker.
