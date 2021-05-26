Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung?

PULS 4Staffel 3Folge 21vom 26.05.2021
Pro und Contra: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung?

Pro und Contra: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 21: Pro und Contra: Corona-Impfung – Befreiungsschlag oder Zwangsbeglückung?

51 Min.Folge vom 26.05.2021Ab 6

7 Prozent der Bevölkerung sind geimpft. Der Rest wartet – teils auf die Impfung, viele aber auch bloß aufs Ende der Maßnahmen. Muss der Corona-Stich verpflichtend werden oder gibt es auch andere Optionen? Bei "Pro und Contra" diskutieren der Journalist Florian Klenk, die Autorin Lena Doppel-Prix, der Filmemacher Kurt Langbein und der PR-Berater Robert Willacker.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen