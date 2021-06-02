Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 22: Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?
52 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 6
Die heimische Justiz ermittelt gegen das gesamte politische Spektrum. Ist das ein normaler Vorgang oder wird der Rechtsstaat gerade zum Spielball der Politik? Bei Pro und Contra diskutieren die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, Verfassungsjurist Heinz Mayer, der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, Rechtsanwalt Manfred Ainedter sowie Georg Krakow, Vorstand von Transparency International Austria.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4