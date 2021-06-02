Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?

PULS 4Staffel 3Folge 22vom 02.06.2021
Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?

Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?

Pro und Contra

Folge 22: Pro und Contra: Politik versus Justiz – Sind vor dem Gesetz alle gleich?

52 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 6

Die heimische Justiz ermittelt gegen das gesamte politische Spektrum. Ist das ein normaler Vorgang oder wird der Rechtsstaat gerade zum Spielball der Politik? Bei Pro und Contra diskutieren die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, Verfassungsjurist Heinz Mayer, der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, Rechtsanwalt Manfred Ainedter sowie Georg Krakow, Vorstand von Transparency International Austria.

