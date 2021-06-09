Pro und Contra: Letzte Tage im Ibiza-U-Ausschuss – Finale furioso oder heiße Luft? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 23: Pro und Contra: Letzte Tage im Ibiza-U-Ausschuss – Finale furioso oder heiße Luft?
52 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 6
Der Ibiza U-Ausschuss nähert sich seinem Ende. Und erneut stehen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Fokus. Kommen weitere Enthüllungen oder bleibt es bei parteipolitischem Geplänkel? Bei Pro und Contra diskutieren die Fraktionsvorsitzenden des Ibiza-U-Ausschusses, Andreas Hanger (ÖVP), Nina Tomaselli (Die Grünen), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS).
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4