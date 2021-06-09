Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Letzte Tage im Ibiza-U-Ausschuss – Finale furioso oder heiße Luft?

PULS 4Staffel 3Folge 23vom 09.06.2021
52 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 6

Der Ibiza U-Ausschuss nähert sich seinem Ende. Und erneut stehen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Fokus. Kommen weitere Enthüllungen oder bleibt es bei parteipolitischem Geplänkel? Bei Pro und Contra diskutieren die Fraktionsvorsitzenden des Ibiza-U-Ausschusses, Andreas Hanger (ÖVP), Nina Tomaselli (Die Grünen), Kai Jan Krainer (SPÖ), Christian Hafenecker (FPÖ) und Stephanie Krisper (NEOS).

PULS 4
