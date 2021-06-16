Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 24: Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?
Folge vom 16.06.2021
ÖFB-Star Marko Arnautovic wurde von der UEFA für das Match gegen die Niederlande gesperrt. Grund war sein Torjubel beim Spiel gegen Nordmazedonien, der vom europäischen Fußballverband als Beleidigung eingestuft wurde. Wie gerecht ist seine Sperre? Bei Pro und Contra diskutieren Olivera Stajic (Der Standard), Ilco Naumoski (mazedonischer Ex-Fußballspieler), Georg Sander (90Minuten.at) und Jakob Rosenberg (Ballesterer).
