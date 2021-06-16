Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?

PULS 4Staffel 3Folge 24vom 16.06.2021
Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?

Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 24: Pro und Contra: Die Causa Arnautovic - Wie gerecht ist seine Sperre?

50 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 6

ÖFB-Star Marko Arnautovic wurde von der UEFA für das Match gegen die Niederlande gesperrt. Grund war sein Torjubel beim Spiel gegen Nordmazedonien, der vom europäischen Fußballverband als Beleidigung eingestuft wurde. Wie gerecht ist seine Sperre? Bei Pro und Contra diskutieren Olivera Stajic (Der Standard), Ilco Naumoski (mazedonischer Ex-Fußballspieler), Georg Sander (90Minuten.at) und Jakob Rosenberg (Ballesterer).

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen