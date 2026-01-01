Pro und Contra: Wer wird ORF-Chef:in? Die AnalyseJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 26: Pro und Contra: Wer wird ORF-Chef:in? Die Analyse
63 Min.Ab 6
In PULS 24 Pro und Contra bei Moderator Thomas Mohr diskutieren Medienberater Peter Plaikner, "Standard"-Journalist Harald Fidler, die Präsidentin des Verbands Österreichischer Privatsender Corinna Drumm, und PULS 24 Geschäftsführer Markus Breitenecker über die PULS 24 Elefantenrunde der Kandidat:innen für den Posten als ORF-Generaldirektor:in.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4