Pro und Contra: Wer wird ORF-Chef:in? Die Analyse

Folge 26: Pro und Contra: Wer wird ORF-Chef:in? Die Analyse

63 Min.Ab 6

In PULS 24 Pro und Contra bei Moderator Thomas Mohr diskutieren Medienberater Peter Plaikner, "Standard"-Journalist Harald Fidler, die Präsidentin des Verbands Österreichischer Privatsender Corinna Drumm, und PULS 24 Geschäftsführer Markus Breitenecker über die PULS 24 Elefantenrunde der Kandidat:innen für den Posten als ORF-Generaldirektor:in.

