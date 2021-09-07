Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Corona-Schutzimpfung – Kommt die Pflicht oder bleibt die Kür?

PULS 4Staffel 3Folge 28vom 07.09.2021
Pro und Contra: Corona-Schutzimpfung – Kommt die Pflicht oder bleibt die Kür?

Pro und Contra: Corona-Schutzimpfung – Kommt die Pflicht oder bleibt die Kür?

Pro und Contra

Folge 28: Pro und Contra: Corona-Schutzimpfung – Kommt die Pflicht oder bleibt die Kür?

52 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6

Und schon wieder wird im Herbst über verschärfte Maßnahmen diskutiert. Kommt eine bundesweit einheitliche 1-G-Regel oder gibt es Einschränkungen für alle? Bei Pro und Contra diskutieren die Politiker Ralph Schallmeiner (Die Grünen) und Udo Guggenbichler (FPÖ) sowie Simulationsforscher Niki Popper, Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Publizistin Gudula Walterskirchen.

