Pro und Contra
Folge 28: Pro und Contra: Corona-Schutzimpfung – Kommt die Pflicht oder bleibt die Kür?
52 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6
Und schon wieder wird im Herbst über verschärfte Maßnahmen diskutiert. Kommt eine bundesweit einheitliche 1-G-Regel oder gibt es Einschränkungen für alle? Bei Pro und Contra diskutieren die Politiker Ralph Schallmeiner (Die Grünen) und Udo Guggenbichler (FPÖ) sowie Simulationsforscher Niki Popper, Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Publizistin Gudula Walterskirchen.
