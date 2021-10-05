Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra: Ökosoziale Steuerreform – Auf den Punkt gebracht oder am Ziel vorbei?

PULS 4Staffel 3Folge 32vom 05.10.2021
Pro und Contra: Ökosoziale Steuerreform – Auf den Punkt gebracht oder am Ziel vorbei?

Pro und Contra

Folge 32: Pro und Contra: Ökosoziale Steuerreform – Auf den Punkt gebracht oder am Ziel vorbei?

52 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 6

Wird der Klimawandel durch die Regierungspläne langfristig eingebremst? Wie gerecht sind die Maßnahmen? Wer profitiert von den Neuerungen? Bei Pro und Contra diskutieren Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Die Grünen) mit dem Präsidenten des Fiskalrats Christoph Badelt, Momentum-Institut-Gründerin Barbara Blaha und Greenpeace-Programmchefin Sophie Lampl.

