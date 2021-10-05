Pro und Contra: Ökosoziale Steuerreform – Auf den Punkt gebracht oder am Ziel vorbei?Jetzt kostenlos streamen
Folge 32: Pro und Contra: Ökosoziale Steuerreform – Auf den Punkt gebracht oder am Ziel vorbei?
05.10.2021
Wird der Klimawandel durch die Regierungspläne langfristig eingebremst? Wie gerecht sind die Maßnahmen? Wer profitiert von den Neuerungen? Bei Pro und Contra diskutieren Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) und Klubobfrau Sigrid Maurer (Die Grünen) mit dem Präsidenten des Fiskalrats Christoph Badelt, Momentum-Institut-Gründerin Barbara Blaha und Greenpeace-Programmchefin Sophie Lampl.
