Pro und Contra Spezial: Neuer ÖVP-Kanzler – Fortsetzung oder Neubeginn?

PULS 4Staffel 3Folge 35vom 11.10.2021
56 Min.Folge vom 11.10.2021Ab 6

Sebastian Kurz gibt das Bundeskanzleramt auf und konzentriert sich auf die Position als ÖVP-Parteichef. Kann dieser Spagat funktionieren? Bei "Pro und Contra Spezial" diskutieren dies die früheren Spitzenpolitikerinnen Maria Rauch-Kallat (ÖVP), Josef Cap (SPÖ), Heinz-Christian Strache (Team HC Strache) und Karl Öllinger (Die Grünen).

PULS 4
