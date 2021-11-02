Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 38vom 02.11.2021
52 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 6

Ein lauer Abend, der letzte vor dem zweiten Lockdown. Und dann fallen in der Wiener Innenstadt plötzlich Schüsse. Wäre der Anschlag in Wien vor einem Jahr zu verhindern gewesen und was sind die Konsequenzen? Das diskutieren bei Pro und Contra die Sicherheitssprecher der fünf Parlamentsparteien und Terrorexpertin Daniela Pisoiu.

PULS 4
