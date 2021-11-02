Pro und Contra: Jahrestag des Terrors - Schnelles Vergessen oder aus Fehlern lernen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 38: Pro und Contra: Jahrestag des Terrors - Schnelles Vergessen oder aus Fehlern lernen?
52 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 6
Ein lauer Abend, der letzte vor dem zweiten Lockdown. Und dann fallen in der Wiener Innenstadt plötzlich Schüsse. Wäre der Anschlag in Wien vor einem Jahr zu verhindern gewesen und was sind die Konsequenzen? Das diskutieren bei Pro und Contra die Sicherheitssprecher der fünf Parlamentsparteien und Terrorexpertin Daniela Pisoiu.
