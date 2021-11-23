Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Offene Schulen – Kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln?

PULS 4Staffel 3Folge 42vom 23.11.2021
Pro und Contra: Offene Schulen – Kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln?

Pro und Contra: Offene Schulen – Kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 42: Pro und Contra: Offene Schulen – Kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln?

51 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 6

Können bei offenen Schulen die Inzidenzen bei Kindern gesenkt werden? Warum überlässt die Politik den Eltern die Verantwortung? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger ÖVP-Abgeordneter und -Bildungssprecher Rudolf Taschner, Grünen-Abgeordnete und -Bildungssprecherin Sibylle Hamann, Unternehmer Georg Kapsch, Mikrobiologe Michael Wagner und Schulsprecher Mati Randow

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 5 Staffeln und Folgen