Pro und Contra
Folge 44: Pro und Contra Spezial zum Rücktritt von Sebastian Kurz
51 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 6
In einem "Pro und Contra Spezial" anlässlich der Rücktritte von ÖVP-Klubobmann Sebastian Kurz, Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Finanzminister Gernot Blümel diskutieren bei Gundula Geiginger die Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek, der "profil"-Journalist Gernot Bauer, Michael Jungwirth von der "Kleinen Zeitung", "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und Eva Schütz, Herausgeberin von "exxpress".
