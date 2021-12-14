Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Politik in der Krise – Dauerzustand oder Momentaufnahme?

PULS 4Staffel 3Folge 46vom 14.12.2021
51 Min.Folge vom 14.12.2021Ab 6

Die schwarz-grüne Regierung setzt auf altbekannte Maßnahmen, kämpft aber gleichzeitig mit internen Problemen. Welche Schritte sind jetzt notwendig, um rasch Verbesserungen einzuleiten? Wie muss die Politik agieren, um das verlorene Vertrauen der Bevölkerung wiederherzustellen? Darüber diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger: Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer, ÖVP-Mandatar Martin Engelberg, SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried, FPÖ-Vizeklubchef Peter Wurm, NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak

