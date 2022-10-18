Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra

Pro und Contra Spezial: Thomas Schmid packt aus – Kommt nun das große Polit-Beben?

PULS 4Staffel 4Folge 37vom 18.10.2022
Pro und Contra Spezial: Thomas Schmid packt aus – Kommt nun das große Polit-Beben?

Pro und Contra Spezial: Thomas Schmid packt aus – Kommt nun das große Polit-Beben? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 37: Pro und Contra Spezial: Thomas Schmid packt aus – Kommt nun das große Polit-Beben?

56 Min.Folge vom 18.10.2022

Thomas Schmid belastet mit seiner Aussage bei der WKStA u.a. Ex-Kanzler Sebastian Kurz oder ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Seine Aussage wird poltische Implikationen haben. Darüber diskutieren bei Corinna Milborn Stefanie Krisper (NEOS), ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, Kai Jan Krainer (SPÖ) und Christian Hafenecker (FPÖ).

Weitere Folgen in Staffel 4

