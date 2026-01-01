Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 32
44 Min.Ab 12

Melanie Müller und Mike Blümer bekommen ihr zweites Kind. Beim Frauenarzt auf Mallorca soll heute nachgeschaut werden, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird - beiden wäre ein Mädchen lieber. Chris Töpperwien und seine Noch-Freundin Delia machen Urlaub in Kalifornien. Chris würde am liebsten gleich dableiben, doch Delia zieht es wieder in ihre Heimat nach München. Bei den Fellas ist der Paartherapeut zu Besuch. Hat ihre Ehe nach der ganzen Dauerkrise überhaupt eine Chance?

