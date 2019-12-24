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Promis Privat

Theresia Fischer 1

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 24.12.2019
Theresia Fischer 1

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Folge 33: Theresia Fischer 1

44 Min.Folge vom 24.12.2019Ab 12

Theresia Fischer und ihr 28 Jahre älterer Ehemann Thomas sind trotz des großen Altersunterschieds glücklich. Aus Liebe lassen sich die beiden auf die unterschiedlichen Vorlieben des Partners ein. Schäfer Heinrich plagen Geldsorgen. Um seinen Hof und seine Schafe zu retten, braucht er einen Bankkredit. Chris Töpperwien versucht seiner Noch-Freundin Delia, Kalifornien als Wohnort schmackhaft zu machen. Doch es wird immer klarer: die beiden passen einfach nicht zusammen.

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