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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ein Streich zu viel

ORF KidsStaffel 1Folge 100vom 18.06.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ein Streich zu viel

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 100: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ein Streich zu viel

12 Min.Folge vom 18.06.2026

Scarlett, die Tochter von Köchin Matilda, ärgert sich wieder einmal über Prinz Johns Verhalten. Sie spielt ihm einen Streich und würzt seine Suppe mit extra viel Chili. Prinz John reagiert äußerst wütend und wirft Matilda und Scarlett hinaus. Robin und Marian hecken einen Plan aus, um Prinz John zum Umdenken zu bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/

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