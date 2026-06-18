Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ein Streich zu vielJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 100: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Ein Streich zu viel
12 Min.Folge vom 18.06.2026
Scarlett, die Tochter von Köchin Matilda, ärgert sich wieder einmal über Prinz Johns Verhalten. Sie spielt ihm einen Streich und würzt seine Suppe mit extra viel Chili. Prinz John reagiert äußerst wütend und wirft Matilda und Scarlett hinaus. Robin und Marian hecken einen Plan aus, um Prinz John zum Umdenken zu bringen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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