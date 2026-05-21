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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Doppelgänger

ORF KidsStaffel 1Folge 56vom 21.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Doppelgänger

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 56: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Doppelgänger

12 Min.Folge vom 21.05.2026

Ein Bursche, der Robin aufs Haar gleicht, treibt in Sherwood sein Unwesen. Er bestiehlt die Bürger und macht gemeinsame Sache mit Prinz John. Ehe sich Robin versieht, wird er festgenommen und für die Taten seines Doppelgängers verantwortlich gemacht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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