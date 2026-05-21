Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 56: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Doppelgänger
12 Min.Folge vom 21.05.2026
Ein Bursche, der Robin aufs Haar gleicht, treibt in Sherwood sein Unwesen. Er bestiehlt die Bürger und macht gemeinsame Sache mit Prinz John. Ehe sich Robin versieht, wird er festgenommen und für die Taten seines Doppelgängers verantwortlich gemacht. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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