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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Spion

ORF KidsStaffel 1Folge 68vom 29.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Spion

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 68: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Spion

12 Min.Folge vom 29.05.2026

Als Bruder Tuck in eine Notlage gerät, erhält er von unerwarteter Seite Hilfe. Ausgerechnet einer der Söhne des Sheriffs stellt sich auf seine Seite und befreit den zu Unrecht gefangen genommenen Tuck. Dankbar schenkt Tuck seinem Retter Ralph sein vollstes Vertrauen und beginnt, ihn in Robins Gefolge einzuführen. Doch Robin nimmt Ralph den plötzlichen Sinneswandel nicht so recht ab. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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