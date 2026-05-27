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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Eine Flasche voll Glück

ORF KidsStaffel 1Folge 65vom 27.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Eine Flasche voll Glück

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 65: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Eine Flasche voll Glück

12 Min.Folge vom 27.05.2026

Little John strahlt vor Freude, als er auf der Straße eine Goldmünze findet. Er ahnt nicht, dass er damit in eine Falle der Druidin Eumel tappt. Im Gegenzug für die Goldmünze verlangt Eumel, dass Little John in ein Glasfläschchen bläst. Einem alten Aberglauben zufolge soll dadurch sein Glück an sie übergehen und Eumel kann es an den Höchstbietenden verkaufen. Leider handelt es sich dabei um den Sheriff, der sich daraufhin mit seinem neuen Quäntchen Glück auf die Jagd nach Robin Hood und seinen Gehilfen macht. Bildquelle: Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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