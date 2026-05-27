Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Eine Flasche voll GlückJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 65: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Eine Flasche voll Glück
12 Min.Folge vom 27.05.2026
Little John strahlt vor Freude, als er auf der Straße eine Goldmünze findet. Er ahnt nicht, dass er damit in eine Falle der Druidin Eumel tappt. Im Gegenzug für die Goldmünze verlangt Eumel, dass Little John in ein Glasfläschchen bläst. Einem alten Aberglauben zufolge soll dadurch sein Glück an sie übergehen und Eumel kann es an den Höchstbietenden verkaufen. Leider handelt es sich dabei um den Sheriff, der sich daraufhin mit seinem neuen Quäntchen Glück auf die Jagd nach Robin Hood und seinen Gehilfen macht. Bildquelle: Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids