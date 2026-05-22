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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Puppenspieler

ORF KidsStaffel 1Folge 58vom 22.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Puppenspieler

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der PuppenspielerJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 58: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Puppenspieler

12 Min.Folge vom 22.05.2026

Der Puppenspieler Il Fantastico ist in der Stadt und unterhält die Bewohner von Nottingham mit witzigen Geschichten. Dass er sich dabei auch über die Obrigkeit lustig macht, passt dem Prinzen und dem Sheriff ganz und gar nicht in den Kram. Kurzerhand kerkern sie den Puppenspieler ein. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Robin gemacht. Gemeinsam mit seinen Freunden versucht er Il Fantastico zu befreien! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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