Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der PuppenspielerJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 58: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Puppenspieler
12 Min.Folge vom 22.05.2026
Der Puppenspieler Il Fantastico ist in der Stadt und unterhält die Bewohner von Nottingham mit witzigen Geschichten. Dass er sich dabei auch über die Obrigkeit lustig macht, passt dem Prinzen und dem Sheriff ganz und gar nicht in den Kram. Kurzerhand kerkern sie den Puppenspieler ein. Doch die beiden haben die Rechnung ohne Robin gemacht. Gemeinsam mit seinen Freunden versucht er Il Fantastico zu befreien! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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