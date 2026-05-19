Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die SchatzkisteJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 52: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Schatzkiste
12 Min.Folge vom 19.05.2026
Gemeine Steuereintreiber bringen die Bewohner Sherwoods um ihre letzten Wertsachen. Als Robin mitbekommt, wie ein alter Mann seines einzigen, noch verbliebenen Arbeitsmittels beraubt wird, einer Säge, ist der Bogen für ihn überspannt. Kurzerhand erleichtert er Prinz Johns Garde um ihre erbeuteten Schätze, um sie Sherwoods Bürgern zurückzugeben. Doch Prinz John sinnt auf Rache. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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