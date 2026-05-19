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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Schatzkiste

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 19.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Schatzkiste

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 52: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Schatzkiste

12 Min.Folge vom 19.05.2026

Gemeine Steuereintreiber bringen die Bewohner Sherwoods um ihre letzten Wertsachen. Als Robin mitbekommt, wie ein alter Mann seines einzigen, noch verbliebenen Arbeitsmittels beraubt wird, einer Säge, ist der Bogen für ihn überspannt. Kurzerhand erleichtert er Prinz Johns Garde um ihre erbeuteten Schätze, um sie Sherwoods Bürgern zurückzugeben. Doch Prinz John sinnt auf Rache. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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