Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Wunderheiler

ORF KidsStaffel 1Folge 55vom 20.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Wunderheiler

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der WunderheilerJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 55: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Wunderheiler

12 Min.Folge vom 20.05.2026

Auf Sherwoods Straßen greift eine rätselhafte Krankheit um sich. Viele der Bürger verfallen in einen tiefen Schlaf, von dem sie nicht mehr aufwachen. Wie gut, dass ausgerechnet jetzt ein Wunderheiler in Sherwood auftaucht, der um teures Geld genau die richtige Medizin für die schreckliche Schlafkrankheit hat. Der Einzige, dem dieser glückliche Zufall höchst verdächtig vorkommt, ist Robin. Er beschließt, sich den Wunderheiler genauer anzusehen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
ORF Kids
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Alle 1 Staffeln und Folgen