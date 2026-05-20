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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 55: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Wunderheiler
12 Min.Folge vom 20.05.2026
Auf Sherwoods Straßen greift eine rätselhafte Krankheit um sich. Viele der Bürger verfallen in einen tiefen Schlaf, von dem sie nicht mehr aufwachen. Wie gut, dass ausgerechnet jetzt ein Wunderheiler in Sherwood auftaucht, der um teures Geld genau die richtige Medizin für die schreckliche Schlafkrankheit hat. Der Einzige, dem dieser glückliche Zufall höchst verdächtig vorkommt, ist Robin. Er beschließt, sich den Wunderheiler genauer anzusehen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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