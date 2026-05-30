Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die FlugmaschineJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 70: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Flugmaschine
12 Min.Folge vom 30.05.2026
Trevor hat eine Maschine gebaut, die fliegen kann und brennt darauf, sie auszuprobieren. Als sie tatsächlich hoch in den Lüften schwebt, erspäht der Sheriff das Fluggerät und erzählt dem Prinzen davon. Natürlich will der Prinz die Maschine unbedingt haben. Doch weil sie beim Erstflug in die Brüche gegangen ist, muss eine Neue gebaut werden. Robin finden die Vorstellung, dass der Prinz fliegen kann, nicht sehr erstrebenswert. Umgehend setzt er alles daran, dass Prinz Johns Plan scheitert. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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