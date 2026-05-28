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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Prinzenstatue

ORF KidsStaffel 1Folge 67vom 28.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Prinzenstatue

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 67: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Prinzenstatue

12 Min.Folge vom 28.05.2026

Metall im Haus hat, beschließt er kurzerhand, die ohnehin schon hohen Steuern weiter in die Höhe zu treiben. Doch Prinz John hat die Rechnung ohne Robin Hood gemacht. Um den armen Dorfbewohnern ihr Geld zurückgeben zu können, will Robin dem Prinzen die Statue wegnehmen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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