Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die PrinzenstatueJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 67: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Prinzenstatue
12 Min.Folge vom 28.05.2026
Metall im Haus hat, beschließt er kurzerhand, die ohnehin schon hohen Steuern weiter in die Höhe zu treiben. Doch Prinz John hat die Rechnung ohne Robin Hood gemacht. Um den armen Dorfbewohnern ihr Geld zurückgeben zu können, will Robin dem Prinzen die Statue wegnehmen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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