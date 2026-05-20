Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der HypnotiseurJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 54: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der Hypnotiseur
12 Min.Folge vom 20.05.2026
Ein Magier taucht in Sherwood auf und begeistert alle mit seiner fabelhaften Zaubershow. Zu spät stellt sich heraus, dass der Zauberkünstler nichts Gutes im Schilde führt. Während seiner Vorstellung hypnotisiert er die Bürger der Stadt. So hat er leichtes Spiel, sie zu bestehlen. Als Robin den Gauner zur Rechenschaft ziehen will, gerät er selbst unter den Einfluss des gefährlichen Magiers. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids