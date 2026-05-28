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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kugelhagel

ORF KidsStaffel 1Folge 66vom 28.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kugelhagel

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 66: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kugelhagel

12 Min.Folge vom 28.05.2026

Juliet ist verzweifelt. Prinz Johns Untertanen schießen zu Übungszwecken mit dem Katapult und treffen dabei ausgerechnet ihren wunderschönen Apfelbaum! Als dann auch noch Juliets vollbeladener Wagen im Kugelhagel zerstört wird, sehen sich Robin und seine Freunde genötigt, einzugreifen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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