Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: KugelhagelJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 66: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Kugelhagel
12 Min.Folge vom 28.05.2026
Juliet ist verzweifelt. Prinz Johns Untertanen schießen zu Übungszwecken mit dem Katapult und treffen dabei ausgerechnet ihren wunderschönen Apfelbaum! Als dann auch noch Juliets vollbeladener Wagen im Kugelhagel zerstört wird, sehen sich Robin und seine Freunde genötigt, einzugreifen. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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