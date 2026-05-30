Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die neuen SheriffsJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 71: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die neuen Sheriffs
12 Min.Folge vom 30.05.2026
Weil sich der Sheriff ständig von Robin das Steuergeld abknöpfen lässt, feuert ihn Prinz John und ernennt die drei Banditen zu seinen Nachfolgern. Doch die haben nur Flausen im Kopf und wollen ihre Habgier befriedigen. Ein Fall für Robin und seine Freunde! Sie wünschen sich den alten Sheriff zurück - koste es, was es wolle. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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