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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die neuen Sheriffs

ORF KidsStaffel 1Folge 71vom 30.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die neuen Sheriffs

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 71: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die neuen Sheriffs

12 Min.Folge vom 30.05.2026

Weil sich der Sheriff ständig von Robin das Steuergeld abknöpfen lässt, feuert ihn Prinz John und ernennt die drei Banditen zu seinen Nachfolgern. Doch die haben nur Flausen im Kopf und wollen ihre Habgier befriedigen. Ein Fall für Robin und seine Freunde! Sie wünschen sich den alten Sheriff zurück - koste es, was es wolle. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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