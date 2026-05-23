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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Baby Hood

ORF KidsStaffel 1Folge 60vom 23.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Baby Hood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Baby HoodJetzt kostenlos streamen

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 60: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Baby Hood

12 Min.Folge vom 23.05.2026

Lady Sable und ihr Baby werden von Prinz John gejagt. Bevor er ihrer habhaft werden kann, versteckt Lady Sable ihr Kind samt Babykorb im Gebüsch. Aufopfernd kümmern sich Robins Gefährten um das Kleine. Währenddessen unternimmt Robin alles in seiner Macht stehende, um die Lady aus den Fängen des Prinzen zu befreien. Er ahnt nicht, dass im Babykorb ein wertvoller Diamant versteckt ist, den der Prinz unbedingt in seinen Besitz bringen will. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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