Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Jagd nach dem SchatzJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 57: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Jagd nach dem Schatz
12 Min.Folge vom 21.05.2026
Dank Robin findet eine schreckliche Plage ein rasches Ende: Mit seiner Hilfe kann der Sheriff drei Gaunern das Handwerk legen, die zahlreiche Bürger bestohlen haben. Rätselhaft bleibt allerdings, wo die Beute versteckt ist. Gemeinsam mit Prinz John liefert sich Robin einen Wettstreit bei der Suche nach dem Raubgut. Doch nur Robin will die Beute den Opfern der Diebe auch tatsächlich wieder zurückgeben. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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