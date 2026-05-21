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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Jagd nach dem Schatz

ORF KidsStaffel 1Folge 57vom 21.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Jagd nach dem Schatz

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 57: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Die Jagd nach dem Schatz

12 Min.Folge vom 21.05.2026

Dank Robin findet eine schreckliche Plage ein rasches Ende: Mit seiner Hilfe kann der Sheriff drei Gaunern das Handwerk legen, die zahlreiche Bürger bestohlen haben. Rätselhaft bleibt allerdings, wo die Beute versteckt ist. Gemeinsam mit Prinz John liefert sich Robin einen Wettstreit bei der Suche nach dem Raubgut. Doch nur Robin will die Beute den Opfern der Diebe auch tatsächlich wieder zurückgeben. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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