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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Hyänen-Harry

ORF KidsStaffel 1Folge 62vom 26.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Hyänen-Harry

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 62: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Hyänen-Harry

12 Min.Folge vom 26.05.2026

Prinz John scheut weder Kosten noch Mühen, um Robin endlich loszuwerden. Der beste Spurensucher weit und breit, der unschlagbare Hyänen Harry, soll Robin und seine Gefährten für ihn finden. Hyänen Harry abzuhängen, gestaltet sich tatsächlich überraschend schwierig für Robin. Um mit heiler Haut aus der Sache herauszukommen, versucht er, Verwirrung bei Hyänen Harry zu stiften. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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