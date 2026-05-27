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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der magische Pfeil

ORF KidsStaffel 1Folge 64vom 27.05.2026
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der magische Pfeil

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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood

Folge 64: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der magische Pfeil

12 Min.Folge vom 27.05.2026

Die liebreizende Maid Marian will sich im Bogenschießen verbessern, als sich Robin, Tuck und Little John lustig über ihre mangelnde Treffsicherheit machen. Kurzerhand bastelt sie sich einen magischen Pfeil, der jedes Ziel treffen kann. Leider kommt Prinz John schnell hinter Marians Trick und nutzt sein Wissen, um mit dem magischen Pfeil Jagd auf seinen schlimmsten Feind zu machen: Robin Hood. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises

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