Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der magische PfeilJetzt kostenlos streamen
Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
Folge 64: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood: Der magische Pfeil
12 Min.Folge vom 27.05.2026
Die liebreizende Maid Marian will sich im Bogenschießen verbessern, als sich Robin, Tuck und Little John lustig über ihre mangelnde Treffsicherheit machen. Kurzerhand bastelt sie sich einen magischen Pfeil, der jedes Ziel treffen kann. Leider kommt Prinz John schnell hinter Marians Trick und nutzt sein Wissen, um mit dem magischen Pfeil Jagd auf seinen schlimmsten Feind zu machen: Robin Hood. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises
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Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood
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